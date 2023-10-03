ليس بينهم مستقبل وطن.. جبالي يعلن أسماء 5 رؤساء هيئات برلمانية

كتب- سامح سيد:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة مساء اليوم أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية التي أرسلت الأحزاب أسمائهم إلى رئيس المجلس، فيما لم يعلن وصول خطاب من حزب مستقبل وطن بشأن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

وأشار إلى المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن يخطر كل حزب له أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النواب بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية.

وتلى جبالي أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية، ويمثل حزب الإصلاح والتنمية النائب أيمن أبو العلا، فيما يمثل حزب الحرية النائب محمد عطية الفيوم، ويمثل حزب المؤتمر النائب أحمد مقلد، فيما يمثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب إيهاب منصور، ويمثل حزب التجمع النائب عاطف مغاوري.

وطالب جبالي الأحزاب السياسية الأخرى بسرعة إخطار المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب.