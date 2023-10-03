جبالي: فتح باب التقدم باعتراضات بشأن تشكيل اللجان
كتب- نشأت علي:
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لمن لديه أي اعتراضات على تشكيل اللجان النوعية التقدم بطلب كتابي لرئيس المجلس.
ورفع الجلسة العامة لتعود خلال نصف ساعة لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.
ومن المقرر أن تعود الجلسة العامة الثانية، ويدعو خلالها رئيس النواب الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، ليتم إعلان النتيجة النهائية في الجلسة العامة الثالثة والأخيرة اليوم.
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