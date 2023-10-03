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صور.. عبد السند يمامة يُجري الكشف الطبي استعدادا للانتخابات الرئاسية

01:43 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
  • عرض 7 صورة
    عبد السند يمامة يُجري الكشف الطبي استعدادا للانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    عبد السند يمامة يُجري الكشف الطبي استعدادا للانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    عبد السند يمامة يُجري الكشف الطبي استعدادا للانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    عبد السند يمامة يُجري الكشف الطبي استعدادا للانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    عبد السند يمامة يُجري الكشف الطبي استعدادا للانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    عبد السند يمامة يُجري الكشف الطبي استعدادا للانتخابات الرئاسية
  • عرض 7 صورة
    عبد السند يمامة يُجري الكشف الطبي استعدادا للانتخابات الرئاسية
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كتب- مصراوي:

أجرى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل، الكشف الطبي استعدادا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024.

وجرى توقيع الكشف الطبي على عبد السند يمامة داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تمهيدا لتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وتمكن "يمامة" من الحصول على تزكية 24 من نواب البرلمان للترشح في الانتخابات الرئاسية.

ويشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية 20 نائبا بمجلس النواب، أو 25 ألف توكيل من المواطنين في 15 محافظة على الأقل بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة.

سوق مصراوى

عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية رئيس حزب الوفد

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