النتيجة خلال 24 ساعة.. تفاصيل إجراء "يمامة" الكشف الطبي للترشح في انتخابات الرئاسة

كتب - أحمد جمعة:

يجري الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية، الكشف الطبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور أحمد سمير فودة، نائب مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومدير الخدمات الطبية، في تصريحات لمصراوي، إن "يمامة" حضر قبل قليل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لإجراء الكشف الطبي واستكمال الإجراءات اللازمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأوضح "فودة" أن رئيس حزب الوفد يخضع حالياً لعدد من الفحوصات والتحاليل، تشمل: فحوصات معملية (تحاليل)، وأشعة تضم أشعة تليفزيونية على البطن والحوض، وكذلك على شرايين الرقبة، ورسم مخ ورنين على المخ وأشعة عادية على الصدر وايكو على القلب.

كما تتضمن الإجراءات الطبية قياس ضغط الدم، وفق ما أشار نائب مدير المستشفى.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تظهر نتائج التحاليل خلال 24 ساعة من إجرائها.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

وقالت الهيئة في قرارها رقم 9 لسنة 2023، إن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تعد تقريرًا طبياً بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

ويشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنًا.

ومن المقرر أن يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر الجاري.

كما جرى تحديد 3 مستشفيات لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات ليختار من بينها المرشح، وهي:

* مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج

* مستشفى الشيخ زايد التخصصي

* مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

ومن المقرر أن يتم مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال 4 لجان، هي:

* لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب

* لجنة أمراض باطنة وقلب

* لجنة الجراحة

* لجنة الرمد