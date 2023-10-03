بعد قليل.. توقعات بسقوط أمطار على 8 مناطق بينها القاهرة
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كتب- محمد نصار:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود أمطار اليوم الثلاثاء على شمال البلاد.
وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تقل حدتها كلما تقدمنا لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.
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