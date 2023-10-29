"أمامنا وقت".. وزير الصحة: نأمل في السيطرة على السِمنة بحلول 2030

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف من خارطة الطريق التي وضعتها للحد من السمنة في مصر، أن يشهد عام 2030 سيطرة كاملة على المرض وأضراره.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إطلاق خارطة الطريق الحد من السمنة في مصر، والتي أعدها المعهد القومي للتغذية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: "نأمل 2030 أن يكون هناك سيطرة للسمنة وأضرارها ولدينا وقت لاتخاذ إجراءات على الأرض ومراجعة مؤشرات الأداء".

وأشار إلى أن السمنة تكبد الحكومة قرابة 8 مليارات دولار سنوياً لمواجهة وعلاج أضرار السمنة، مشددا على أن تحدي السمنة لا يتعلق بالتخسيس فقط، بل أسلوب للحياة بشكل كامل.

وقال الوزير: "هناك بعض المشاكل بالفعل، لكن فيروس سي كان أصعب من أي تحدي آخر، ومن استطاع تجاوز فيروس سي يستطيع تحقيق أي حلم آخر".

ووجه عبدالغفار الشكر لمنظمة الصحة العالمية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وكل الجهات المهتمة بوضع الخطط المتعلقة بمواجهة السمنة، مضيفا: "نتمنى أن نأتي بعد فترة زمنية لمتابعة الإجراءات وقياس المؤشرات والاحتفال بالسيطرة على هذا المرض".