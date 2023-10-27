وقف فوري للعنف في غزة.. السيسي يرحب بالقرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة

كتب- إسلام لطفي:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالوقف الفوري للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار.

وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": ونأمل أن نشهد قريبًا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأبرز ما جاء في المشروع العربي: وقف إطلاق النار في غزة، دون الانحياز لطرف أو دعما للإرهاب، ولكن حقنًا للدماء البريئة، إضافة إلى التركيز على هدنة فورية ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتضمن المشروع أيضًا، رفض سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء والماء، بالإضافة إلى أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه، بدعوة حمايته يتعين مجابهتها بالحزم الشديد.

وجاء في المشروع العربي أيضًا توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، خاصة في ظل تكرار تجاوز ميليشيات المستوطنين المسلحين.