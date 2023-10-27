محافظ الجيزة يتابع حملات رفع كفاءة الطرق الداخلية والنظافة بـ "أبو النمرس"

القاهرة - أ ش أ

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم التواجد الميداني لأجهزة مركز ومدينة ابو النمرس وشن حملات لتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات وتمهيد وتجريد الطرق لتسهيل حركة المواطنين.

واطلع المحافظ على جهود حملات رفع كفاءة النظافة بكافة الطرق الرئيسية والداخلية بقطاع شبرامنت وبزاوية أبو مسلم والتي ساهمت في تحسين مستوي النظافة ورفع حوالي ٦٠ طن مخلفات وتجريد وتمهيد الشوارع الداخلية بشبرامنت لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وشملت الجهود رفع كافة تجمعات المخلفات بمحيط المدارس وذلك في استجابة فورية للشكاوي الواردة في ذلك الصدد.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بمواصلة جهود رفع المخلفات ومتابعة أداء شركات الجمع السكني والتواجد الميداني الدوري للاستجابة لكافة شكاوي المواطنين.

وفي ذلك الاطار، تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع تغطية ترعة المنصورية بقطاع مركز ومدينة ابو النمرس حيث تم إنجاز ٩٥ % من الأعمال المدرجة ضمن المرحلة الاولى وجاري الاستكمال .