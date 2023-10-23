بتكلفة 26 مليون جنيه.. "شمال سيناء" تتسلم المدفن الصحي الآمن ببئر العبد

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تسلم محافظة شمال سيناء المدفن الصحي الآمن بمدينة بئر العبد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 26 مليون جنيه.

وبحسب بيان صحفي، جاء ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة شمال سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحي إلى المحافظة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إنشاء المشروع على مساحة 5 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، وشبكة مواسير لتجميع سائل الرشح وبحيرة تجميع السائل ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة شمال سيناء حيث بلغت حجم الاستثمارات المُقدمة لها 131 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تسليم المحافظة المدفن الصحي بمدينة العريش بتكلفة 31 مليون جنيه بالإضافة إلى تسليم المحافظة 2 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 6 ملايين جنيه للمساعدة في نقل التولد اليومي من مدينة بمدينتي العريش وبئر العبد، وجار تنفيذ المدفن الصحي بمدينة الشيخ زويد بتكلفة 68 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيرا إلى الخطوات المهمة التي تم تحقيقها على أرض الواقع والتي تساهم بشكل كبير في نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية، أو إنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات بجميع المحافظات.



وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لدعم المنظومة الجديدة للمخلفات في جميع المحافظات والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة مما ينعكس على جودة حياة المواطنين، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة، مؤكدا التعاون والتنسيق الجيد مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الأهداف المنشودة من تطوير منظومة المخلفات الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات الحكومة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة وتنفيذا لرؤية مصر 2030. .