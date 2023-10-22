رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستكمال مناقشة اقتصاديات صناعة الأسمدة غدا

كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الإثنين.

ويواصل المجلس خلال جلسته غدا مناقشة الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، جدلا واسعا حول طريقة احتساب سعر الأسمدة المدعمة التى تقدمها الدولة للمزارعين.

وطالب رئيس المجلس، من الحكومة توضيح طريقة احتساب سعر الأسمدة المدعمة، في ظل ارتفاع الدولار، قائلا: "هل يتم احتساب تكلفتها وفقا لسعر تكلفة الغاز بالدولار أم بالجنيه المصرى، وأن ذلك يفرق كثيرا في سعر " شيكارة السماد".

وعقب ممثل الحكومة بأن الأسمدة المدعمة يتم احتساب تكلفتها بالجنيه المصري.

وقرر رئيس المجلس استكمال المناقشة غدا في جضور وزراء البترول والزراعة والصناعة نظرا لأهمية الدراسة.