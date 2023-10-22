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جدل بين الشيوخ والحكومة حول طريقة حساب تكلفة الأسمدة المدعمة

02:33 م الأحد 22 أكتوبر 2023

مجلس الشيوخ

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نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، جدلا واسعا حول طريقة احتساب سعر الأسمدة المدعمة التى تقدمها الدولة للمزارعين.
جاء ذلك خلال مناقشة الدراسة المقدمة من المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وطالب رئيس المجلس، من الحكومة توضيح طريقة احتساب سعر الأسمدة المدعمة، في ظل ارتفاع الدولار، قائلا: "هل يتم احتساب تكلفتها وفقا لسعر تكلفة الغاز بالدولار أم بالجنيه المصري؟"، متابعا: ذلك يفرق كثيرا فى سعر " شيكارة السماد".

وعقب ممثل الحكومة بأن الأسمدة المدعمة يتم احتساب تكلفتها بالجنيه المصري.

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مجلس الشيوخ الأسمدة المدعمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سعر الأسمدة المدعمة

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