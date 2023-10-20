"الوطنية للصحافة" تنعي الكاتب الصحفي رؤوف توفيق

كتب- إسلام لطفي:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي وأعضاء الهيئة، وفاة الصحفي والناقد والكاتب الكبير رؤوف توفيق، الذي وافته المنيه مساء اليوم الجمعة.

وقال "الشوربجي" إن رؤوف توفيق كان مثالًا لطيبة القلب والنقاء والاجتهاد والمثابرة وبشاشة الوجه ونموذجًا للصحفي المتميز المهموم بمشاكل ومستقبل مهنته، وتتلمذ على يديه أجيال مجلة صباح الخير وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة.

ورؤوف توفيق كان رئيسًا لتحرير مجلة صباح الخير، التي تصدر عن مؤسسة روزاليوسف، وله عدة مؤلفات نالت احترام الجميع.

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية وأسرة الفقيد ومؤسسة روزاليوسف، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.