القس طوني جورج يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب- إسلام لطفي:

دعا القس طوني جورج مؤسس خدمة tC مصر والشرق الأوسط، التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، جموع المصريين وفي مقدمتهم الشباب من لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، باعتبار أن المشاركة السياسية دور وواجب وطني على كل مصرية ومصري.

وشدد مؤسس "خدمة tC مصر" على أن الانتخابات الرئاسية من أهم الاستحقاقات الدستورية، حيث سيقُرر فيها ويختار الشعب المصري رئيس البلاد بشكل ديمقراطي وتحت إشراف قضائي نزيه يُعبر عن إرادة المصريين الحقيقية، خاصة مع ترحيب الهيئة الوطنية للانتخابات بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية للانتخابات.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل استجابته لملايين المصريين بالميادين في كافة المحافظات، والترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، داعيًا جموع المصريين الذين لهم حق الانتخاب بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال "جورج": إن ما شهدته الأيام الأخيرة من حراك سياسي بتوافد آلاف من المواطنين على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتحرير التوكيلات الرئاسية لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؛ يؤكد الحسّ الوطني لدى المصريين ووعيهم بأمور بلادهم، وبخاصة الشباب باعتبارهم بناة المستقبل وأمل مصر للوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وعليهم باختيار الأفضل لقيادة البلاد نحو وطن مستقر وجمهورية جديدة على أسس ديمقراطية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة قد دعت المصريين للنزول والاقتراع فى للانتخابات الرئاسية 2024، وأعلنت الجدول الزمني للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم فى الجريدة الرسمية.