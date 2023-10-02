وزير الري : الـ 3 أو 4 أماكن الساخنة تم حل مشاكلها.. وتكلفنا 6.4 مليار لمراكز الطوارئ

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية: «اتفقنا إن فيه احلال وتجديد 45 محطة لخدمة 1.7 مليون فدان وقطع الغيار كانت لازم تتحدث، والأماكن الساخنة 3 أو 4 لم تعد ساخنة لحل مشاكلها، و 6 مراكز طوارئ باختصار هي الإسعاف للوزارة لأنها محطات متحركة لضخ المياه وعلى أعلى مستوي، ووفرنا قطع غيار ليها لتقليل الاستيراد ونعمل مع بعض المصانع وكلفتنا 6.4 مليار جنيه ومليار).

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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