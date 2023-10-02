السيسي: الي احنا ماشيين فيه دا انتحار.. وعلشان نعمل محطات تطلع مليار متر مياه دا مش ممكن

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن: «علشان نقول اعمل محطات تطلع مليار متر مياه دا مش ممكن ولا حد يقدر عليه ولا نقدر نوفره، طب انتم محتاجين إيه يـ أهل مصر ال احنا ماشيين فيه دا انتحار من 2011 لحد دالوقتي زدنا 25 مليون، طب زدنا 25 مليار مياه؟ لا دخلنا في برنامج ضخم بأموال كبيرة».

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هاني سويلم وزير الري.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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