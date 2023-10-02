السيسي: السيول خرجت قرية ضخمة من الخدمة بها فنادق 5 نجوم مرجعتش تاني لحد دالوقتي

كتب- محمد أبو بكر:

وجه السيسي، حديثه للدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، قائلا: «السيول خرجت قرية ضخمة من الخدمة فيها فنادق 5 نجوم لحد دالوقتي مرجعتش تاني».

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هاني سويلم وزير الري.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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