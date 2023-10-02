"الناس مش بيتقالها الحقيقة".. السيسي: التسويق والتغطية الإعلامية مهمة جداً

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة وزير الري والموارد المائية، قائلاً: (هقول حاجة التسويق والتغطية الإعلامية لمشروع أمر مهم علشان الناس تعرف ومتتفاجئش بأي حاجة بتتعمل، ممكن نقول كلمة بحسن نية، والناس علي قد عقلها ومش بتفهم الموضوع أو الشغلانة لما يتقال ليه المشروع بتاع سيوة كدا أو الطريق الساحلي كدا، فـ الناس بتاخد الكلمة وطبعاً مواقع التواصل بتشتغل ودا تقديري، مش هنقول سئ النية، لكن هو على قد عقله ومش بيفهم في الموضوع أو الشغلانة).

وانطلقت فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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