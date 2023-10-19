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المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يتقدم وقفة رمزية لمناصرة فلسطين

06:49 م الخميس 19 أكتوبر 2023

الدكتور عبدالسند يمامة

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كتب- مصراوي:

تقدم المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم وقفة رمزية لمناصرة القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان على غزة.

شارك في الوقفة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام وعدد من قيادات وأعضاء الوفد وسط هتافات فلسطين عربية وبالروح بالدم نفديكي يافلسطين

وندد ت الوقفة بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وحيت نضال الشعب الفلسطيني الشقيق.

سوق مصراوى

الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد جيش الاحتلال الاسرائيلي فلسطين القضية الفلسطينية

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