برلمانية الوفد: إسرائيل كيان استعماري بلطجي
كتب- نشأت علي:
قال ياسر الهضيبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مصر تكتب تاريخها بيدها وتصنع حاضرها ومستقبلها دون إملاءات من أحد، مشيرا إلى أن القرار المصري يتم اتخاذه بضمير زعيمها، وإسرائيل لم تخيب الظن في أنها كيان استعماري وبلطجي.
وأضاف في الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة مستجدات الأوضاع في فلسطين، أن إسرائيل اعتادت على ارتكاب المجزرة تلو الأخرى، ودوما سوف نرددها جيل ورا جيل أننا سنعادي إسرائيل.
وواصل: المجلس اليوم صفق للدولة المصرية ورئيسها وقواتها المسلحة، ورغم أن ذلك استثناءا من اللائحة إلا أنه مستحق لمساندة ومناصرة قضية بهذا الحجم.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: