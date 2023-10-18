برلمانية الوفد: إسرائيل كيان استعماري بلطجي

كتب- نشأت علي:

قال ياسر الهضيبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مصر تكتب تاريخها بيدها وتصنع حاضرها ومستقبلها دون إملاءات من أحد، مشيرا إلى أن القرار المصري يتم اتخاذه بضمير زعيمها، وإسرائيل لم تخيب الظن في أنها كيان استعماري وبلطجي.

وأضاف في الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة مستجدات الأوضاع في فلسطين، أن إسرائيل اعتادت على ارتكاب المجزرة تلو الأخرى، ودوما سوف نرددها جيل ورا جيل أننا سنعادي إسرائيل.

وواصل: المجلس اليوم صفق للدولة المصرية ورئيسها وقواتها المسلحة، ورغم أن ذلك استثناءا من اللائحة إلا أنه مستحق لمساندة ومناصرة قضية بهذا الحجم.