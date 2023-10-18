حزب الحرية يدين تعديات الاحتلال على الفلسطينيين ويرفض دعوات التهجير القسري لهم

كتب- مصراوي:

أكد حزب الحرية المصري رفضه القاطع وإدانته البالغة لما تقوم به القوات الإسرائيلية من تعد سافر على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وما تقوم به هذه القوات من هجوم عشوائي على الشعب الفلسطيني والمستشفيات العامة في قطاع غزة التي أصابها الانهيار التام.

وأوضح الحزب - في بيان اليوم الأربعاء - رفضه شكلا وموضوعا دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة رفضا نهائيا، ونعتبر ذلك قتلا للقضية الفلسطينية نهائيا ومحاولة للالتفاف على قرارات المجتمع الدولي والقمة العربية بشأن حل الدولتين، وذلك بدفع الفلسطينيين بترك أرضهم قسرا، والخروج منها نحت ضغط نيران وقذف القوات الإسرائيلية.

وتابع "نحمل دولة إسرائيل مسؤولية الحفاظ على أرواح المدنيين والأطفال والنساء في غزة باعتبارها سلطة الاحتلال، وذلك كما ينص القانون الدولي والقرارات الأممية".

وأعلن الحزب قيادة وأعضاء تأييده ومساندته للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مواقفه الوطنية وقراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية ومحاولاته على مدار الساعة لإنهاء هذه الحرب غير المتكافئة والتي يدفع فيها الأبرياء ثمنا باهظا لصراع فرض عليهم ولم يختاروه.

وأعرب الحزب عن تفويضه للرئيس السيسي في اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن بما يحافظ على القضية الفلسطينية، قضية كل عربي بل وقضية كل منصف، مع الحفاظ على السيادة المصرية.