حزب مستقبل وطن يدين قصف مستشفى المعمداني: جريمة إنسانية

كتب- محمد شاكر

أدان حزب مستقبل وطن، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمدانى بغزة.

وقال الحزب في بيان صحفي: ما حدث جريمة إنسانية جديدة تضاف إلى سلسال الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال.

كما طالب الحزب المجتمع الدولي بمؤسساته وأحزابه وبرلماناته المختلفة بتحمل مسؤوليتهم وأعمال ضميرهم الإنساني لوقف تلك الاعتداءات والجرائم بصورة عاجلة وفورية.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.