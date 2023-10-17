وزير الأوقاف: قصف مستشفى المعمداني بغزة "جريمة حرب"

كتب- محمود مصطفى:

استنكر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف؛ قصف إسرائيل للمستشفى الأهلي المعمداني، بقطاع غزة.

وقال جمعة في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏قصف المستشفيات جريمة حرب وقتل متعمد بدم بارد يكشف زيف كل أدعياء حقوق الإنسان وهشاشة الدول والمؤسسات التي تكيل بمائة كيل".

وأضاف جمعة: ندين بشدة قصف الكيان الصهيونى لمستشفيات غزة".

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، سقوط ما يزيد عن 500 ضحية في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.