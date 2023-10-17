بالفيديو كونفرانس.. حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تلتقي المصريين بالخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

ألتقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عدداً من المصريين بالخارج عن طريق الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج.

وبحسب بيان صحفي، رحب رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، برئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمشاركين باللقاء عبر "الفيديو كونفرانس"، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن المصريين في الخارج مصدر للقوة الاقتصادية والقوة الناعمة، مؤكداً أن المرشح عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالمصريين في الخارج والتي من بينها تطوير وزارة الهجرة ودعمها ببرامج رعاية للمصريين بالخارج، وكذلك مبادرة وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في سبيل تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، فضلاً عن أن الدستور المصري خصص لهم مادة بإلزام الدولة برعاية مصالحهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من ممارسة الحقوق السياسية بما يتفق مع أوضاعهم.

ومن جانبه أشاد المصريون في الخارج بالمشروعات والإنجازات التي حدثت في مصر خلال السنوات التسع السابقة، فضلاً عن توفير الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أنهم حريصون على تشجيع الجاليات المصرية في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، وعمل الكثير من المؤتمرات والندوات التوعوية بإنجازات الدولة المصرية وذلك انطلاقاً من شعورهم الوطني بالفخر تجاه وطنهم ورغبة منهم في إحداث تأثير قوي في دعم السياسة المصرية.

وشارك في الاجتماع ممثلين للجاليات المصرية من دول السعودية - أمريكا - أستراليا - أنجلترا وويلز- إيطاليا - فرنسا - ألمانيا - سويسرا - رومانيا - كندا - النمسا - كردستان - الإمارات - لبنان - الأردن وغيرها.