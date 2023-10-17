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المفتي يستقبل نظيره اللبناني بمطار القاهرة بعد وصوله لحضور مؤتمر "تحديات الفتوى"

04:36 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

المفتي يستقبل نظيره اللبناني

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ظهرَ الثلاثاء، الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، في مطار القاهرة الدولي عقب وصوله من العاصمة اللبنانية بيروت لحضور فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء.

من جانبه شكر الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن أمنياته بالتوفيق لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في مؤتمرها المرتقب انعقاده غدًا الأربعاء حول الفتوى وتحديات الألفية الثالثة.

يأتي ذلك ضمن استقبال مفتي الجمهورية لعدد من وفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية الذي تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء، وسيشهد على مدار يومين العديد من الفعاليات المهمة.

وتنطلق الفعاليات في التاسعة صباحًا وتشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى في الألفية الثالثة.

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الدكتور شوقي علام مطار القاهرة مؤتمر تحديات الفتوى

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