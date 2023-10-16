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"مياه القاهرة": قطع الخدمة لمدة 12 ساعة عن مناطق بالمحافظة في هذا الموعد

09:21 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

قطع المياه

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القاهرة - أ ش أ

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (زهراء مصر القديمة - اسطبل عنتر - خارطة الشيخ مبارك)، وذلك اعتباراً من الساعة 9 مساء غدٍ الثلاثاء، حتى الساعة 9 صباح بعد غد الأربعاء، وذلك بناءً على طلب شركة الصرف الصحي بالقاهرة لأعمال تغيير مسار خط صرف صحى قطر ٦٠٠ مم أسفل كوبرى العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة.

وأهابت الشركة في بيان لها، الاثنين، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥، أو على خدمة الواتس اب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

هذا المحتوى من

Asha

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قطع المياه مياه الشرب مياه القاهرة

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