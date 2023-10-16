"مياه القاهرة": قطع الخدمة لمدة 12 ساعة عن مناطق بالمحافظة في هذا الموعد
القاهرة - أ ش أ
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (زهراء مصر القديمة - اسطبل عنتر - خارطة الشيخ مبارك)، وذلك اعتباراً من الساعة 9 مساء غدٍ الثلاثاء، حتى الساعة 9 صباح بعد غد الأربعاء، وذلك بناءً على طلب شركة الصرف الصحي بالقاهرة لأعمال تغيير مسار خط صرف صحى قطر ٦٠٠ مم أسفل كوبرى العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة.
وأهابت الشركة في بيان لها، الاثنين، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥، أو على خدمة الواتس اب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
-
قبل الشتاء.. أحدث موضة لملابس النساء 2023 بخصم حتى 34%تفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: