القاهرة الإخبارية: قمة القاهرة للسلام تعقد السبت بمشاركة واسعة استجابة لدعوة الرئيس السيسي
كتب - مصراوي:
أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن قمة القاهرة للسلام تنعقد السبت المقبل، وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز، نقلا عن فضائية القاهرة الإخبارية، مساء الاثنين.
كانت مصادر مصرية رفيعة المستوى، كشفت لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية، السبت المقبل.
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