التنمية المحلية: مد تقديم مسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات حتى نهاية أكتوبر

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، عن مد التقديم لمسابقة شغل وظائف قيادية جديدة بالمحافظات ضمن الإعلان رقم 3 لسنة 2023 لمدة 15 يومًا تبدأ من الثلاثاء 17/10/2023 وتنتهي الثلاثاء 31/10/2023.

ويتعلق ذلك بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية لعدد 91 وظيفة بالمحافظات تشمل: سكرتيري عموم، وسكرتيري عموم محافظين، ورؤساء مراكز ومدن وأحياء.



وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والتقدم من الراغبين على المسابقة لاختيار أكفأ العناصر والكوادر للعمل في المحليات.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تعمل بصورة مستمرة على ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحليات من الكوادر المتميزة والتي تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة المواطن وتحقيق رضاه عما تقدمه المحليات.



وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه سيتم تقييم المتقدمين في المسابقة بناءً على عدة معايير منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عملية اختيار القيادات المحلية الجديدة تخضع أيضا لعدة ضوابط رئيسية منها الاختبارات التحريرية والشفوية والسمات الشخصية وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت في منتصف شهر سبتمبر الماضي عن حاجتها لشغل 91 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وتم فتح باب التقديم الإلكتروني.

وأكدت وزارة التنمية المحلية ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي.