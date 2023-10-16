رقابة وإعادة تدوير.. تكثيف حملات الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظات، متابعة جهود إحكام الرقابة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

ونفذت وزارة البيئة من خلال أفرعها في المحافظات مجموعة من الحملات التفتيشية المفاجئة بالتزامن مع موسم حصاد قش الأرز للتأكد من عدم حرقه.

وتكثف وزارة البيئة من جهود الرقابة والمتابعة على مدار الثلاثة أسابيع القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري للتصدي لأي حرائق يتم رصدها سواء في المخلفات الزراعية أو البلدية أو حرق قش الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات.

ووجهت الوزارة بضرورة الرصد والتعامل مع أي حرق مكشوف للمخلفات الزراعية والسيطرة عليه أولًا لأول بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة.

في حين أعلنت وزارة الزراعة تفاصيل جهود مواجهة حرق قرش الأرز التي تعتبر السبب الرئيسي في ظاهرة السحابة السوداء.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة فإن المنظومة نجحت منذ بداية موسم حصاد الأرز في تجميع 1.703 مليون طن قش في 181 موقعًا بعد الانتهاء من حصاد 66.35% من المساحات المنزرعة.

ونتج عن تجميع هذه الكميات وإعادة تدويرها بدلا من حرقها، 2814 طن أسمدة و310 أطنان أعلاف غير تقليدية.

وتم الانتهاء من كبس 609 آلاف و451 طنا، وفرم 304 آلاف و24 طنا، وتشوين 618 ألفا و259 طنا.