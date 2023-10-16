وفاة وزير التخطيط الأسبق

كتب- محمد سامي:

توفي مساء أمس الأحد، الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط الأسبق والأستاذ بمعهد التخطيط القومي، وتشيع الجنازة بعد ظهر اليوم والدفن بمقابر العائلة.

ونعي الدكتور عبدالفتاح الجبالي المقرر المساعد لمحور الاقتصاد بالحوار الوطني، قائلا: "رحم الله فقيدنا الكبير وأسكنه فسيح جناته وألهم زوجته الفاضلة الأستاذة الدكتورة هدى صبحي وأسرته الكريمة وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

يشار إلى أن الدكتور عثمان محمد عثمان شغل منصب وزير التخطيط خلال الفترة من 2001 حتى 2006 ومنصب وزير التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 2006 حتى 2011.