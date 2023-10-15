73 مأمورية رقابية على المصانع بكل المحافظات.. تفاصيل تقرير "سلامة الغذاء" -إنفوجراف

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الأحد، تقريره الأسبوعي الـ36، عن الفترة من 7- 13 أكتوبر الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة..

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 73 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 18 زيارة، وسجلت 4 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بينما استوفت 2 محطة تعبئة اشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 262 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3000 رسالة، وبلغت الرسائل المصدرة 122000 طن، تنوعت ما بين 530 صنفًا من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطس والفاصولياء بإجمالي 5000 طن لكل منهما، بينما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10000 طن، ثم الفراولة والمانجو بإجمالي 6000 طن لكل منهما.

ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السودان والمغرب من إجمالي 130 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 470 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ418 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 374 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1755 رسالة بنحو 222470 طنًّا، وتم رفض 11 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 182 صنفًا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 78 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أمريكا وأستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية، الأسبوع الماضي، أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 454 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ393 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بإجمالي 381 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 51 منتجًا و19 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، وفحصت 958 منتجًا جديدًا، وأصدرت 3 شهادات بيع حر.

وقامت الإدارة، في ما يخص إدارة المعامل، بإعداد التقارير الفنية لعدد 2081 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و560 عينة لأغذية معدة للتصدير، و335 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 73 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 43 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الجيزة، القليوبية، البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة- مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى، وجار فحص 13 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 224 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وقالت الهيئة إنه في ما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 31 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وشاركت الهيئة في ندوة افتراضية نظمتها مؤسسة Colead بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، واستعرضت الندوة تكنولوجيا صناعة الخضر والفاكهة وتقليل الفاقد من الأغذية.

وتم تسجيل 631 منشأة محلات عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحلات العامة 356 معاينة لمحلات عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص، بالإضافة إلى 5 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، القاهرة، السويس، الدقهلية، القليوبية، قنا، البحيرة، وتم استيفاء عدد 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي العدد إلى 238 منشأة تخزينية مستوفاة للاشتراطات.

وتم معاينة عدد 6 مخازن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي في محافظات الجيزة، البحر الأحمر، قنا، الغربية.

وتابعت الهيئة: في ما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، دمياط، الجيزة، الشرقية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 52 محلبًا.

واستطردت الهيئة: في ما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية؛ تم القيام بـ74 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس، سوهاج، بورسعيد، وتم تسجيل 2 مطعم و1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، وسجلت 1 وحدة طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، واستوفت 1 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 335 طلب تظلم واردًا من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 5 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 5 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وأصدرت 10 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وتم الاشتراك مع الإدارة العامة للرقابة على المصانع في زيارة رقابية على أحد مصانع الجيلاتين.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ20 زيارة رقابية على مراكب/ سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، بشن 65 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 15500 قطعة شيكولاتة و500 ألف عبوة عصير مغشوشة، و9 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 300 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

وتم تحرير 72 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، مقرمشات، شيكولاتة، منتجات عطارة).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 122 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 44 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 391 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1954 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 143 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 49 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (فاراسكور، السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 79 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بناء على طلب من صاحب المنشأة، في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك على 22 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 160 علبة جبنة مجهولة المصدر، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وقام الفرع بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية في شن حملات استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم ضبط كمية من المكملات الغذائية والأغذية الخاصة مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.