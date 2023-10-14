"التموين": متابعة ميدانية من أجل ضمان تطبيق تخفيض أسعار السلع

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شدد المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، على أن هناك متابعة ميدانية من الأجهزة المعنية من أجل ضمان تطبيق تخفيض أسعار السلع.

وأشار "كمال"، في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، إلى أن وزير التموين كلف جهات حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمرور الميداني للسلاسل التجارية للاطمئنان على التخفيضات التي تم الإعلان عنها.

ونوه إلى أن السلع متواجدة وبوفرة، مبينا أنه حال وجود أي شكوى يجب التبليغ على رقم حماية المستهلك 19588.

وتطرق إلى أن نسبة التخفيضات التي تم الالتزام بها تبدأ من 15% وتصل في بعض السلع إلى 30%، مبينا أن خفض الأسعار شمل الفول والأجبان والزيوت والسكر والمكرونة والدواجن والأرز.

وأضاف أن "القطاع الخاص شريك معنا في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات".

وأوضح أن سعر السكر في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية وصل إلى 27 جنيها بعدما وصل في فترة من الفترات إلى 40 جنيها، كما أن سعر عبوة الزيت الخليط الـ 700 ملي تتراوح أسعارها من 32 إلى 35 جنيها.

وتابع أن اللحوم السوداني الطازجة "فريش" في المجمعات الاستهلاكية وصلت 220 جنيها، وكذا اللحوم البلدية الطازجة 240 جنيها والدواجن المجمدة بـ 65 جنيها للكيلو.