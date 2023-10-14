رئيس الوزراء يتفقد مجمع الأسواق ويفتتح مهرجان تخفيض الأسعار ببورسعيد

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع الأسواق بمدينة بروسعيد، والذي يمثل القلب التجاري لها.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بخطة إقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات ولاسيما بورسعيد لكونها ذات طبيعة تجارية، مشيرًا إلى أن تلك الأسواق تتماشى مع التطورات التنموية والخدمية وتضع حدًا للإشغالات، وتحقق المظهر الحضاري للمدن.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة اتخذت خطوات ثابتة في مجال تطوير الأسواق، موضحا أنه تم إنشاء أسواق على أحدث الطرز وأصبحت تشهد إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وزوارها كسوق الأسماك الجديد، وسوق الخضروات والفاكهة، وسوق العصر، والتي تعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقدم أسعارًا مخفضة للمواطنين، وتهدف لتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف "الغضبان" أن الأسواق الحديثة تخدم كل أحياء المحافظة، الشرق والعرب والمناخ والضواحي والزهور ومدينة بورفؤاد، بإجمالي 23 سوقا موزعة على جميع الأحياء، منها سوق السمك الجديد، وسوق بورسعيد الجديد "البازار"، والذي تم إنشاؤه على مساحة إجمالية 38219م2.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع البائعين للاطمئان على توافر السلع وأسعارها، كما توقف لاستطلاع آراء عدد من المواطنين حول الأسعار وجودة المنتجات، لاسيما من المواد الغذائية ذات الاهمية للأسر، مؤكدًا حرص الحكومة على ضبط الأسعار ومتابعة ذلك دائمًا.

كما زار رئيس الوزراء سوق بورسعيد الجديد "البازار"، إيذانًا بافتتاح مهرجان محافظة بورسعيد لتخفيض الأسعار، حيث أوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هذا المهرجان يأتي في إطار سعي محافظة بورسعيد لضبط الأسعار.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد نظمت مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر عبوة الأرز 10 كجم 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت 1 كجم 45 جنيهًا، وسعر الأرز 1 كجم 21 جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم البلدي 220 جنيهًا.

وأضاف المحافظ أن الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد يقوم بدعم المبادرة وشراء السلع من الزيت، والأرز، وتم تشكيل لجان رئيسية وأخرى فرعية، تهدف إلى تنظيم أسلوب عمل فرق تحصيل مستحقات الدولة لدى المواطنين، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية والمالية للمبادرة.

كما استعرض المحافظ دور لجان الاستلام، في استلام الحصص المقررة يوميا من سلعتي الزيت والأرز وتسليمها لمنافذ البيع، ودور لجان البيع، التي تختص بالبيع المباشر للمواطنين وتقسيم العمل على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، والثانية من الساعة السابعة مساء وحتى التاسعة مساء.

وأضاف أن لجان متابعة التوريد، تقوم بتوريد المبالغ المحصلة يوميا إلى الجهاز التنفيذي وحصر الكميات المتبقية من سلعتي الأرز والزيت بمنافذ البيع، وسيتم بدء مهرجان تخفيض الأسعار خلال شهر أكتوبر ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، وسيتم استئناف الأعمال بشهري يناير وفبراير مرة أخرى.

وفيما يتعلق باللحوم، أوضح المحافظ أن مشروع تسمين الماشية يقوم بدعم المهرجان بكميات من اللحوم البلدي ليصل الكيلو إلى 220 جنيهًا.

وخلال جولته بمجمع الأسواق، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى شرح من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حول عدد من المشروعات المنفذة بالمنطقة، حيث أوضح المحافظ أنه تم افتتاح جراج متعدد الطوابق، مكون من دور أرضي، واثنين علوي، وروف، ويستوعب 400 سيارة، ويوجد به مغسلتين للسيارات، ومزود بمنظومة إطفاء، ومنظومة مراقبة بالكاميرات، وتحتوي على 4 مصاعد أفراد، وتم تشطيبه على أعلى مستوى.

وأضاف محافظ بورسعيد أنه يتم حاليًا إنشاء مول الملابس المستعملة بأرض القتال الداخلي بامتداد شارع الأزهر بمدينة بورسعيد، موضحًا أن المشروع يشمل تنفيذ 12 مبنى، بينها 3 مباني (طابق أرضي - 3 أدوار) ومبنى مكون من طابق أرضي ودورين، و9 مبانٍ تضم طابقا أرضيا ودورا أول، حيث من المقرر أن يضم الدور الأرضي بكل مبنى 169 محلا، والدور الأول 152 محلا، والدور الثاني 43 محلا، والدور الثالث 27 محلا، بإجمالي 391 محلا تجاريا متنوعا، وتصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 83%.