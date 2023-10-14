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معهد البحوث الفلكية يكشف تفاصيل كسوف الشمس الحلقى

08:00 ص السبت 14 أكتوبر 2023

ظاهرة كسوف الشمس الحلقي

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(مصراوي)
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إن العالم يشهد اليوم السبت كسوفاُ شمسياً حلقياً.

وأوضح أن الكسوف يُرى ككسوف حلقي في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كولومبيا – البرازيل– أمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطى).

كما يُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (غرب قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية)، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس.

ولفت إلى أن الكسوف، يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52 دقيقة تقريباً بينما يستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و 17.2 ثانية، مشيرا إلى أن الكسوف الحلقي التالي سيحدث في 2 أكتوبر2024م.

سوق مصراوى

كسوف الشمس الحلقى جاد القاضي معهد البحوث الفلكية

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