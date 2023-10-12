التجديد للضويني في منصب وكيل الأزهر حتى مارس ٢٠٢٥

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، التجديد له في منصبه لحين بلوغه السن القانونية للمعاش، في ٢٨ مارس ٢٠٢٥.

ونص قرار التجديد على أن يعامل "الضويني" معاملة الوزير، من حيث الدرجة والراتب والبدلات.

وجاءت السيرة الذاتية للدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، على النحو التالي:

١ - ولد الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني وشهرته "محمد الضويني" في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في ٢٩ مارس عام ١٩٦٥، ونال الإجازة العالية "الليسانس" شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام ١٩٩٠.

٢- درس الضويني بجامعة الأزهر وحصل على الإجازة العالية لشعبة الشريعة والقانون بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

3- لم يقف عند هذا ولكنه اجتهد وأثبت جدارته، حتى نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز ونال درجة الدكتوراة في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

4- كانت أولى خطواته المهنية والمتوقعه لإجتهاده هي تعينه معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون.

5-وفور إثبات نجاحة وجدارته العلمية والمهنية، تم تعينه مدرسًا مساعدًا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

6- وتولى بعدها العديد من المناصب حيث عين مدرسًا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون.

7-كما نال منصب أستاذًا مساعدًا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان.

8- ليستكمل الضويني نجاحته حيث عين وكيلا لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من ديسمبر 2019.

9- وتولى منصب رئيسًا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر .

10- وبحلول عام 2020 تم تعينه رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في يناير 2020.

11- وتولى منصبةالحالي كأمينًا عامًا لهيئة كبار العلماء في أبريل 2020.