الحرارة 36 بهذه المنطقة.. توقعات الطقس غدا الخميس

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القاهرة - أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الخميس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، الأربعاء، أن الطقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة .

وأشارت إلى أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الادارية 30 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 30 22

دمنهور 29 21

وادى النطرون 31 22

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 21

رأس سدر 33 23

نخل 30 16

كاترين 25 16

الطور 28 22

طابا 31 24

شرم الشيخ 34 26

الاسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 26 21

مطروح 27 20

السلوم 26 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 25

الغردقة 33 25

سفاجا 32 25

مرسى علم 33 26

شلاتين 34 25

حلايب 32 26

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 30 20

بني سويف 31 20

المنيا 32 18

أسيوط 31 19

سوهاج 34 21

قنا 36 22

الأقصر 35 23

أسوان 35 24

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 35 25