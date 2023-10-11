للمرة الثانية.. "الأوقاف" تقرر تغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت وزارة الأوقاف، تغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة، للمرة الثانية خلال ساعات، إذ أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة 13 أكتوبر هو "الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات".

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت الأسبوع الماضي أن موضوع خطبة الجمعة 13 أكتوبر هو فضل إغاثة المكروبين، قبل أن تجري التعديل الأول عليها، صباح اليوم الأربعاء.

وأصدرت وزراة الأوقاف، صباح الأربعاء بيانا أعلنت فيه تغيير موضوع خطبة الجمعة المقبلة ليصير "عهد الأمان" بدلا من فضل إغاثة المكروبين.

وأجرت وزارة الأوقاف، ظهر الأربعاء، التعديل الثاني على موضوع خطبة الجمعة ليصير "الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات".

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلف الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة.

...