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"الوزراء" يوافق على اتفاقية منحة من "الإسلامي للتنمية" لتعزيز الاستثمارات بمدينة دهب

09:07 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء المصري

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القاهرة - مصراوي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، والخاصة بتحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسُبل المعيشة في مدينة دهب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعد هذه المساعدة الفنية جزءا من التعاون المستمر بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم تقدم المُدن العربية لتصبح مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، لتعزيز القُدرات من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.

والمشروع يتضمن وضع دراسات جدوى تتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء منصة استثمارية تسهم في توفير نماذج استثمارية وتجارية متنوعة لآليات التمويل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك فرص التمويل الصديق للبيئة والتمويل الأخضر، إلى جانب بناء القدرات وتبادل المعرفة.

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مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التطبيقات الذكية البنك الإسلامي للتنمية

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