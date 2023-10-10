وزير الري: هيئة المساحة تقوم بدور بارز في حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات

القاهرة - أ ش أ:

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن الهيئة العامة للمساحة تقوم بدور بارز في حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات المختلفة، وأعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات، وتثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة.

وأضاف سويلم - عقب تلقيه تقريرًا من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة حول أهم أعمال وأنشطة الهيئة - أن هيئة المساحة تعد الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة، وإنتاج الخرائط الأساسية للدولة.

وقامت هيئة المساحة بأعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات القومية الكبرى من مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام وجاري صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة به بقيمة 2 مليار جنيه، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

كما تمت أعمال الرفع المساحي لمشروعات النقل المختلفة مثل الطرق والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتنفيذ الأعمال المساحية لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بـ3224 موقعًا بمختلف محافظات الجمهورية، ومشروع الأحوزة العمرانية لـ223 مدينة و4200 قرية و25083 من الكفور والعزب والنجوع.

كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، والتي يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.

وتقوم هيئة المساحة باتخاذ إجراءات تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث يتم بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومراجعتها القيام بأعمال المعاينة على الطبيعة والتثمين بمعرفة مديرية المساحة المختصة والعرض على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات.