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السيسي يشهد فيلماً تسجيلياً عن إنجازات وزارة الاتصالات بمؤتمر حكاية وطن

10:33 م الأحد 01 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:
انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويشهد الرئيس السيسي، فيديو تسجيلي يتضمن بعض من إنجازات وزارة الاتصالات وخدماتها الرقمية والمشروعات المنفذة وغيرها، خلال الأعوام الماضية.
وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.
ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.
وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.
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