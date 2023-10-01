وكيل لجنة الإسكان بالنواب يكشف لمصراوي كيفية حل مشكلة الإيجار القديم



كتب - سامح سيد

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم لابد أن يكون مقترح مقدم من الحكومة.

وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن الحكومة هي التي تمتلك البيانات والاحصائيات التي تتعلق بنسب الخاضعين للإيجار ومن يستحقون الدعم.

وأشار إلى أن مشروع القانون لابد وأن يحقق التوازن المطلوب في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضح أن البرلمان سيقوم بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وكان قد علق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن على قانون الإيجار القديم قائلا: ما لم يكون هناك قانون قوى حاسم سريع للموضوع ده هنفقد الـ2 مليون وحدة والتى تقدر بتريليون جنيه، هذه الوحدات إيجاراتها ليست كالوحدات الجديدة، لأن فرصتها أريح للناس القريبين منها.

وتابع: لماذا لا يتم مناقشة هذه النقطة بشكل جيد، يجى النقاش في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة يقولك دى مكتسبات أوعى تقرب.. يا حبيبى انت بتتكلم الناس اللى عملت المكتسبات دى الله يرحمهم ماتوا من زمان واللى موجود دلوقتى أحفادهم، طيب هما بيشكلوا ايه في الكتلة السكنية التي نفذ بها القانون إذن انت بتتكلم عن كلتلة سكانية سنة 1962، واللى كانوا موجودين ساعتها واستفادوا من العلاقة دى والعقد اللى تم.. طيب هو يبقى مدى الحياة ولا الموضوع ينتهى بقى، أنا بشوف المناقشات في الجرائد وبقراه.. الناس ماتت واللى بعدهم ماتوا وانت لسه ماسك في الموضوع.

وأضاف، حد يجيب أي مناقشة للموضوع ده في البرلمان أو على القنوات الحوارية اللي انت عملته شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون ثمنهم تريليون جنيه، حرام علينا نفقد القيمة دي ويدهم الدكتور عاصم علشان يفضلوا مقفولين الكلام النظري فيها والواقع حاجة تانية الدولة حاجة تانية والناس، حبيبت اقولكم إن في موضوعات كتيرة الكلام النظرى فيها كتير والواقع حاجة تانية، الدولة حاجة تانية، مشيرا إلى أنه في سنة 67 وزير الدفاع الإسرائيلي قال الضربة دى لن يقوم منها الجيش المصرى إلا بعد 50 سنة ، انا قولت معقول على ما نقدر نستعيد عافيتنا نقعد 50 سنة معقول كنت بتفكر كده يا كامل وانت عندك 13 سنة تبكى علشان بلدك.