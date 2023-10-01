بالتعاون مع معهد الساليزيان.. تفاصيل مشاركة "العمل" في افتتاح ملتقى توظيف الشباب

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت وزارة العمل، بالتعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، في افتتاح ملتقى توظيف للشباب من خريجي المعاهد والكليات الفنية.

وقالت "العمل"، في بيان لها اليوم الأحد، إن الملتقى يوفر فرص عمل في 17 شركة في تخصصات مختلفة؛ مهندسين وفنيين في تخصصات: تبريد وتكييف، وصيانة كهرباء، وميكانيكا، وصحة وسلامة، وجودة سيارات، ومقاولات، وكيماويات أسمدة، ولحام.

وتضمنت فعاليات الملتقى كلمات افتتاحية للمشاركين، وألقت خلالها هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، كلمة نيابة عن وزير العمل حسن شحاتة، قدمت فيها الترحيب للمشاركين.

وأكدت هبة أهمية تنظيم تلك الملتقيات التي توفر مزيدًا من فرص العمل للشباب، منوهةً بأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتعاون مع كل الشركاء من أجل توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص للمساهمة في خفض معدل البطالة، وموجهة الشكر والتقدير إلى معهد السالزيان على تنظيمه هذا الملتقى.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إلى أن الوزارة تسعى لتأهيل الشباب لسوق العمل؛ حيث تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابتًا ومتنقلًا؛ تابعة للوزارة تعمل في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

وأعرب بيدرو جارسيا، مدير معهد الساليزيان دون بوسكو بالقاهرة، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة العمل.

وأكد جارسيا أن الملتقى التوظيفي يساعد الشباب على إيجاد وظائف تناسب إمكاناتهم ويساعد الشركات في إيجاد الفنيين والمهندسين؛ لسد احتياجاتها من الأيدي العاملة.