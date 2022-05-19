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الأحد.. إعلام القاهرة تطلق مهرجان الشعبة الإنجليزية لتحكيم مشروعات التخرج 2022

05:30 ص الخميس 19 مايو 2022
الأحد.. إعلام القاهرة تطلق مهرجان الشعبة الإنجليزية لتحكيم مشروعات التخرج 2022

كلية الإعلام بجامعة القاهرة

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مصراوي

تقيم الشعبة الإنجليزي بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، يوم الأحد المقبل، المهرجان السنوي لمشروعات التخرج لأقسام الإذاعة والتلفزيون والصحافة والعلاقات العامة والإعلان.

وخلال فعاليات المهرجان، سيتم تكريم الأساتذة الذين تولوا رئاسة قسم الشعبة الإنجليزية سابقا، كما سيتم عرض 13 مشروع تخرج للأقسام المختلفة.

ويقام المهرجان، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الأستاذ الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وطلاب الكلية.

ويشرف على برنامج المهرجان، لدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة نرمين الأزرق رئيس الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام.

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