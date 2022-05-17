اقتصادية النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للمعارض

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات عن السنة المالية 2022/2023.

وبلغ إجمالي المخصص لموازنة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فى السنة المالية الجديدة 2022/2023، 324 مليون جنيه، تشمل 98 مليون جنيه للأجور، و180 مليون جنيه للمصروفات، و144 مليون جملة الاستخدامات الرأسمالية منها 5 مليون استثمارات.

وقالت مى عسل رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات: "المقدر للمصروفات فى الموازنة 180 مليون جنيه، مقابلها إيرادات بمبلغ 180 مليون جنيه، وعندما توليت الهيئة كان أهم مواردى العنصر البشري، نحتاج نفقات، والهيئة عليها مديونيات للكهرباء والمياه والضرائب والجمارك وبنك الاستثمار القومي، ونتفاوض مع هذه الجهات".

وتابعت ممثلة الهيئة العامة للمعارض: "لدينا خطة للمعارض، وندرس إقامة معارض دائمة في إفريقيا".