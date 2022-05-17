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القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 585 شباب بقنا

11:00 ص الثلاثاء 17 مايو 2022
القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 585 شباب بقنا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، منحة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 6 ملايين و 88 ألفاً و 47 جنيه لـ 6689 عاملاً من المسجلين، منها 5 ملايين و 956 ألف جنيه لـ 5854 عاملاً كرعاية إجتماعية، وصرف 132 ألفاً و 47 جنيها للرعاية الصحية لـ 835 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن المديرية قامت بتعيين 585 شاباً من مختلف المؤهلات منهم 3 "قادرون باختلاف" وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1712 شاباً منهم 6 "قادرون باختلاف "وتوفير 257 فرصة عمل ، فضلا عن استخراج 778 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 139 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة قنا العمالة غير المنتظمة
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