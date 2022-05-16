إغلاق اللجان الانتخابية النقابية للعاملين في مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

أغلقت اللجان الانتخابية لانتخابات العاملين لعضوية مجلس الإدارة واللجنة النقابية بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، أبوابها بمشاركة وتفاعل كبير من العاملين بالشركات لاختيار المرشح الأنسب للتعبير عن ارائهم خلال اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.

وأدلى الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بصوته خلال الانتخابات التي شهدت تنافس بين العاملين في مختلف الشركات، فيما أدلى عدد كبير بأصواتهم في اللجان التي تم تنظيمها بالشركة القابضة والشركات التابعة.

وانتظر العديد من العاملين عقب إغلاق اللجان أبوابها، لبدء الفرز ومعرفة نتيجة الانتخابات والفائزين بالمقاعد التي تم الانتخاب عليها.