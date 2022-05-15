رئيس جامعة الإسكندرية يطالب وفد "تعليم النواب" بتعديل قانون الجامعات

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن التعليم يمثل أحد أدوات قوة مصر الناعمة، لذا فمن الضروري أن يكون هناك تسهيل في إجراءات التنسيق مع الجامعات الدولية لعمل شراكات مع الجامعات المصرية.

وأكد خلال استقباله وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، ضمن زيارة اللجنة لمحافظة الإسكندرية، أن إنشاء فروع دولية للجامعات يمثل أهمية كبيرة في توفير فرص عمل غير محدودة للدارسين في مصر.

وطالب بضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بما يتيح للجامعات الحكومية إنشاء فروع دولية.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن إتاحة فروع دولية للجامعات المصرية يكون من خلال الشراكة المحدودة أو غير المحدودة مع الجامعات الدولية، معتبرًا ذلك بأنه أحد الأدوار المجتمعية للتعليم.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية تضم 21 كلية ومعهد يتم من خلالها تغطية كافة التخصصات العلمية، موضحًا أن الجامعة بها 200 ألف طالب بينهم 112500 وافد، ونستهدف الوصول إلى 25 ألف الفترة المقبلة.