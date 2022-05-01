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معهد الفلك: زلزال على بعد ٢٩٢ كم شمال رفح

01:50 م الأحد 01 مايو 2022
معهد الفلك: زلزال على بعد ٢٩٢ كم شمال رفح

زلزال

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القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة ٧ر٤ درجة على مقياس ريختر على بعد ٢٩٢ كم شمال رفح في تمام الساعة ١١ ودقيقتين و٧ ثوان صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان أصدره اليوم، إن الهزة وقعت على عمق ٣٩ر٥ كم، وعلى دائرة عرض ٩٠ر٣٣ درجة شمالا، و خط طول ٣٩ر٣٤ درجة شرقا.

وأكد أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.​

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زلزال جاد القاضي الشبكة القومية للزلازل مقياس ريختر

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