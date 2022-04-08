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قتل للناس جميعًا.. الأزهر يعلق على واقعة الاعتداء على القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

10:13 ص الجمعة 08 أبريل 2022
قتل للناس جميعًا.. الأزهر يعلق على واقعة الاعتداء على القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

الأزهر الشريف

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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إنه لا فرق بين الاعتداء على مسلم أو مسيحي، مشيرا إلى أن القاتل في الحالتين كأنه قتل الناس جميعا.

وأوضح شومان في نشور له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، معلقا على واقعة استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس كرموز في الإسكندرية:"شتان الفارق بين رجل الكنيسة الذي وقف يوزع الإفطار على الصائمين في سوهاج، وبين اليد الغادرة التي اغتالت القمص أرسانيوس بالاسكندرية.

وأعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس، كرموز بالإسكندرية في حادث إجرامي بشع.

وأوضحت في بيان لها، أمس، "حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم قام مجرم في منطقة سيدي بشر بطعن القمص أرسانيوس وديد في الرقبة، ما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسي، وتم القبض على الجاني ونقل القمص أرسانيوس إلى المستشفى العسكري بسيدي جابر وتمت عدة محاولات لإنعاش القلب ولكن لم يستجب".

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