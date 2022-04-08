8 خطوات.. إزاي تلغي تصريح العمرة من تطبيق "توكلنا" السعودي

كتب- يوسف عفيفي:

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية، إمكانية إلغاء تصريح العمرة عبر تطبيق "توكلنا"، بعد الحصول عليه، موضحة أنها خدمة مقدمة عبر التطبيق للتسهيل على المعتمرين وإنجاز مهامهم.

وتضمنت إمكانية إلغاء تصريح العمرة 8 خطوات جاءت على النحو التالي:

- تنزيل تطبيق "توكلنا" على الهاتف المحمول.

- تفعيل التطبيق من الهاتف الخاص، والضغط موافق على كل الأذونات.

- سجل الدخول في حال كنت تمتلك حساب بالفعل على تطبيق توكلنا.

- أما إذا لم يكن لديك حسابا قم بإنشاء حساب جديد.

- الضغط فوق الخدمات المعروضة في الشريط الموجود أسفل الصفحة.

- حدد خيار التصاريح عبر خدمات الحج والعمرة.

- قم بطرح تصريح العمرة الذي ترغب في إلغائها.

- النقر فوق أيقونة "إلغاء التصريح" ثم اضغط تأكيد الإلغاء