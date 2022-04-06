بعد إعلان عودتها.. ننشر تفاصيل برنامج رحلات الأقباط للقدس والأسعار

كتب مينا غالي

بعد توقف رحلات الأقباط للقدس لمدة عامين متتاليين، أعلن أديب الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة عن موافقة الحكومة المصرية على بدء رحلات الحج إلى القدس.

وتسببت جائحة كورونا العام الماضي في إلغاء رحلات حج الأقباط إلى القدس للعام الثاني على التوالي.

وفي ٢٠٢٠، كشف الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي والشرق الأدني لمصراوي، أنه تم منع جميع الرحلات للقدس هذا العام بسبب تفشي فيروس "كورونا"، على أن تقتصر المشاركة في الصلوات خلال أيام أسبوع الآلام على الآباء الرهبان والراهبات وبعض شعب القدس.

وينشر مصراوي برنامج زيارة القدس للأقباط على النحو التالي:

يشمل البرنامج السنوي للحجاج الأقباط زيارة المعالم المسيحية في مدينة القدس للاحتفال بعيد القيامة، وهي عين كارم، وكنيسة يوحنا المعمدان، وحقل الرعاة، ثم التوجه إلى بيت لحم لزيارة مغارة الحليب، وكنيسة المهد.

كما يتضمن البرنامج زيارة أريحا، وهناك يصعدون إلى جبل التجربة وزيارة الكنيسة فى قمته، ثم التوجه إلى شجرة زكا، قبل أن يطلوا على وادى قمران، الذي اكتشفت فيه مخطوطات العهد القديم، وبعد ذلك ينتقلون إلى بحر الشريعة، لمن يرغب فى النزول بالملابس البيضاء للتبرك، وجبل الزيتون يكون على جدول الزيارة، كى يحظى الحجاج بإطلالة عامة على مدينة القدس من أعلى الجبل، وتبدأ الزيارة من بيت فاجى ثم كنيسة الصعود وكنيسة أبانا التى توجد بها كتابة للصلاة الربانية بجميع لغات العالم.

وبعد ذلك تتم مشاهدة الكنيسة الروسية ذات التيجان الذهبية، ثم كنيسة الدمعة، وهى مكان بكاء السيد المسيح، قبل النزول حتى بستان جثسيمانى لزيارة كنيسة كل الأمم، وبعد ذلك قبر القديسة مريم العذراء، وزيارة كنيسة القيامة والكنيسة القبطية ودير السلطان.

ثم يقصد الحجاج مدينة الناصرة لزيارة كنائس البشارة وقانا الجليل والتبغا أو عين السبع، وهى كنيسة معجزة الخبزات الخمس والسمكتين، ثم الصعود إلى جبل التطويبات، قبل التوجه إلى كفر ناحوم لزيارة منزل حماة التي شفاها السيد المسيح من الحمى.

ويتم الصعود إلى جبل طابور لزيارة كنيسة التجلى، مع نهاية الرحلة، يكون على الحجاج زيارة جبل صهيون، حيث قبر الملك داود، وكنيستى صياح الديك ونياحة مريم العذراء، ثم المشي على خطى السيد المسيح فى طريق الآلام عبر 14 مرحلة، والتوجه إلى منزل قيافا، حيث حبس المسيح، والمرور بالتتابع على كنائس القديسة حنا وبير سلوام والجلد، حتى الوصول إلى كنيسة القيامة التى تحتوى على الجلجثة، أى مكان صلب المسيح، وعمود الجلد ومكان التكفين والقبر المقدس، والختام يكون مع حضور خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح.

أسعار الرحلات

في فبراير الماضي، فتحت شركات السياحة المصرية، باب الحجز لرحلات القدس للأقباط هذا العام، بعد أن صدرت الضوابط المنظمة للحج الديني، والتى سمحت للأقباط البالغين من العمر 41 عامًا فيما أكثر بأداء الحج لهذا العام.

وأعلنت الشركات عن أسعار الرحلات، حيث تبدأ من 13 ألف جنيه دون تذاكر الطيران، وتصل إلى 35 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران، وتختلف الأسعار حسب نوعية ومكان فندق الإقامة.

وبحسب نموذج للإعلان لإحدى الشركات – حصل مصراوي على نسخة منه- فإن أولى أفواج الرحلات تنطلق في 10 أبريل، وتمتد الأفواج في الوصول حتى 14 أبريل- وهو موعد خميس العهد لدى الأقباط- وتستمر حتى 20 أبريل، وتشمل زيارة عدة أماكن هي: (بيت لحم والقدس وجبل صهيون – طريق الآلام- وأريحا – جبل التجربة – البحر الميت، وجبل الزيتون).

وتختلف الإقامة بالفنادق بين فنادق 3 نجوم وفنادق 4 نجوم و5 نجوم، فتبدأ الأسعار من الفرد في الغرفة المزدوجة بفندق 3 نجوم بـ13500 جنيه، والفرد في الغرفة الفردية 19500 جنيه، وفي الفندق الـ4 نجوم، تصل تكلفة الفرد في الغرفة المزدوجة 20700 جنيه، والغرفة الفردية 34300 جنيه.

وذكرت الشركة – بحسب الإعلان- أن الأسعار تشمل الانتقالات من وإلى المطار والفندق بأتوبيس حديث مكيف، والإقامة بالفنادق المذكورة شاملة الإفطار والعشاء، والانتقالات اليومية بمرافقة مرشد متحدث بالعربية والإنجليزية، ورسوم دخول الأماكن الدينية والتاريخية وشاملة كامل برنامج الرحلات اليومية، وتأمين صحي كامل وتأمين صحي ضد كوفيد 19، وجميع الإكراميات والرسوم الأخرى وسعر التأشيرة. فيما أشارت إلى أن السعر غير شامل تذكرة الطيران فقط لا غير، على أن يتم تحديده بناءً على تاريخ الحجز الفعلي،

ويتراوح عدد الشركات السياحية المنظمة لحج الأقباط هذا العام ما بين 30 إلى 40 شركة، فيما من المتوقع أن تضم الرحلات من 6 إلى 7 آلاف مواطن قبطي بزيادة نحو 25% عن العام الماضى.​